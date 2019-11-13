Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков прокомментировал травмы полузащитников Дениса Черышева и Дмитрия Баринова перед заключительными матчами отбора Евро-2020.
"Черышев — важный футболист для сборной, но в последнее время он не всегда играл в квалификации Евро-2020 из-за различных повреждений. Поэтому на сегодня это не такая существенная потеря. Баринов же набрал отличную форму. Очень важно, насколько активно и агрессивно мы сможем сыграть против Бельгии в центре поля. Так что потеря Баринова даже более ощутима, чем отсутствие Черышева", — цитируют Кирьякова "Известия".
Сборная России, досрочно завоевавшая путевку на Евро-2020, 16 ноября сыграет в Санкт-Петербурге с Бельгией, а 19 ноября завершит отборочный цикл гостевой игрой с Сан-Марино.
Кирьяков: Черышев — не такая существенная потеря для сборной России, как Баринов
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