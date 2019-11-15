Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о предстоящем домашнем матче квалификации Евро-2020 с Бельгией.
Игра пройдет 16 ноября в Санкт-Петербурге. На выезде россияне проиграли бельгийцам со счетом 1:3. Это единственное поражение в квалификации. При этом вне зависимости от результата матча 16 ноября сборная России гарантировала себе участие в Евро-2020. Равно как и сборная Бельгии.
— Россия обыграла слабых соперников? И правильно ли, что стоит оценивать выступление сборной по матчам с Бельгией?
— Не готов ничего сказать. Не знаю, о ком и о чем вы говорите.
А следующий вопрос правильный и актуальный. Мы играем с фаворитом группы. Для нас важно сыграть в тот футбол, в который мы планируем. Мы должны четко понимать для себя, над чем работать. Что соперник серьезный — мы знаем. Мы свою комфортную ситуацию создали для себя сами. А завтрашняя игра решает локальные задачи, а не глобальные. Да, это спорт, и все хотят выиграть. Наше спортивное эго надо удовлетворить, — передает слова тренера Sport24.
Черчесов: Россия хочет выиграть у Бельгии. Наше спортивное эго надо удовлетворить
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