» » Италия разгромила Боснию и Герцеговину

Италия разгромила Боснию и Герцеговину

В матче 9-го тура квалификации Евро-2020 сборная Италии разгромила сборную Боснии и Герцеговины со счетом 3:0.

Чемпионат Европы-2020

9 тур

Голы: Ачерби, 21, Инсинье, 37, Белотти, 52

Босния и Герцеговина: Шехич, Колашинац, Бичакчич, Ковачевич, Квржич, Цимирот, Пьянич (Яяло, 77), Бешич (Сарич, 61), Крунич, Вишча (Ходжич, 61), Джеко

Италия: Доннарумма, Бонуччи, Флоренци, Эмерсон, Ачерби, Тонали, Жоржиньо, Барелла, Инсинье, Белотти, Бернардески (Эль-Шаарави, 75)

Предупреждения: Бернардески, 25, Бонуччи, 65, Ковачевич, 79


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Сборная Италии Сборная Боснии и Герцеговины
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Флик останется на посту главного тренера "Баварии"
Звезда балета Диана Вишнева стала послом Санкт-Петербурга на Евро-2020
"Спартак" позитивно воспринял судейские реформы в российском футболе
Федун в 10% оценил шансы сборной России на победу в матче с Бельгией: будем надеяться на чудо 2
Испания забила 7 мячей Мальте
Италия разгромила Боснию и Герцеговину
Швеция победила Румынию и досрочно вышла на Евро-2020
Гендиректор "Рубина": очень рад переменам в судействе, не ожидал, что они произойдут так скоро
Перес стал президентом Всемирной футбольной ассоциации
Хачатурянц: нужно ввести открытый рейтинг, чтобы снять давление с судей 1
Гризманн: хорошо знал, что мне будет трудно в "Барселоне"
Владелец "Альмерии" - Месси: надеюсь подписать тебя через пять лет
РПЛ поддержала изменения РФС в судействе и инспектировании
"Аякс" объявил о продлении контракта с Ван Дер Саром до 2023 года
Манчини: Ибрагимович может добиться успеха в Серии А, несмотря на свой возраст
Агент Бэйла ищет футболисту клуб в АПЛ
Мартинес о назначении Анри главным тренером команды MLS: мы рады за Тьерри и желаем ему удачи
Финляндия вышла на чемпионат Европы 3
Лукаку: Промес много рассказывал мне о России, очень хорошо отзывался о чемпионате
"Ювентус" близок к продлению контракта со Щенсны
Мартинес рассказал о кадровых проблемах сборной Бельгии перед игрой с Россией 5
Лёв: сборная Германии не является фаворитом Евро-2020
ЦСКА поддержал судейские реформы в российском футболе
Молодёжка помучилась с латышами, хотя быстро забила и играла в большинстве
Саа: были случаи, когда ван Нистелрой доводил Роналду до слёз 1
ЦСКА, скорее всего, не будет продлевать контракт с Ефремовым 5
Пике: фанаты "Барселоны" ясно дали понять, что просто побед им недостаточно
Бэйл: определённо мне больше нравится играть за сборную Уэльса, чем за "Реал" 2
Джикия сравнил Тедеско и Карреру
Молодежная сборная России обыграла Латвию в отборе Евро-2021 12
Все новости