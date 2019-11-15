Италия разгромила Боснию и Герцеговину

В матче 9-го тура квалификации Евро-2020 сборная Италии разгромила сборную Боснии и Герцеговины со счетом 3:0.



Чемпионат Европы-2020



9 тур



Голы: Ачерби, 21, Инсинье, 37, Белотти, 52



Босния и Герцеговина: Шехич, Колашинац, Бичакчич, Ковачевич, Квржич, Цимирот, Пьянич (Яяло, 77), Бешич (Сарич, 61), Крунич, Вишча (Ходжич, 61), Джеко



Италия: Доннарумма, Бонуччи, Флоренци, Эмерсон, Ачерби, Тонали, Жоржиньо, Барелла, Инсинье, Белотти, Бернардески (Эль-Шаарави, 75)



Предупреждения: Бернардески, 25, Бонуччи, 65, Ковачевич, 79