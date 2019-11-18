Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился эмоциями от 100-го матча на нынешнем посту. Юбилейной стала встреча отборочного цикла Евро-2020 против Албании (2:0).
"Я тронут тем, что люди говорят о моей 100-й игре. Я завишу от игроков, некоторые из которых были со мной с самого начала, помогая Франции добиться очень хороших результатов на этом пути. Я горжусь собой, но больше всего горжусь своими игроками и их духом", — цитирует Дешама пресс-служба УЕФА.
Отметим, что Дешам — единственный тренер в истории, при котором трехцветные выходили в финалы двух крупнейших турниров (Евро-2016 и ЧМ-2018).
Благодаря победе над Албанией сборная Франции выиграла отборочную группу Н, опередив команду Турции, занявшую вторую строчку. И французы, и турки досрочно вышли в финальную часть Евро-2020.
Дешам — о 100-м матче во главе сборной Франции: больше всего горжусь своими игроками
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