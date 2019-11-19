Нападающий сборной Украины Роман Яремчук заявил, что хотел бы встретиться с Россией в финале чемпионата Европы-2020.
Ранее форвард язвительно высказался в адрес российской команды после ее победы над Шотландией (4:0) в матче 7-го тура отборочного раунда Евро.
"Заработали важное очко (в заключительной игре отбора с Сербией — 2:2), с хорошим настроением заканчиваем год. Мы не проиграли в отборе — это самое главное.
Конечно, думаю, это очень важно — пробиться с первого места и быть в первой корзине. Хотел бы на Евро такую группу, которую пройдем. И с Россией — в финале", — приводит слова Яремчука Tribuna.
Отметим, что Украина не сможет встретиться с Россией на Евро-2020 раньше полуфинала.
Украинский форвард, тролливший сборную Россию, хочет сыграть с ней в финале Евро-2020
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