Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал информацию английского издания Daily Mail о том, что сборную России могут лишить домашних матчей чемпионата Европы 2020 года из-за обнаруженных несоответствий в данных Московской антидопинговой лаборатории.
"Сообщение англичан — полный бред, Евро-2020 тут не причём. У ФИФА и у УЕФА никаких претензий к РФС нет, об этом они неоднократно говорили.
Это англичане, они постоянно высасывают такие вещи по любому поводу. Нечего им говорить – решили вернуться к этой теме. А какое отношение к ВАДА имеет Евро-2020? Никакое. Такие новости надо пропускать, на этот бред обращать внимание не надо", - цитирует Колоскова "Чемпионат".
Колосков: сообщение англичан о лишении России домашних матчей Евро – полный бред
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