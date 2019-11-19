Стали известны два из трех соперников России на Евро-2020

Завершился отборочный турнир Евро-2020, по итогам которого определены 20 из 24 участников турнира. Еще 4 команды завоюют путевки на чемпионат Европы через стыковые матчи Лиги наций.

Фото: официальный сайт РФС

Жеребьевка финального турнира пройдет в Бухаресте 30 ноября. Евро-2020 пройдет летом следующего года на 12 стадионах 12 городов 11 государств, включая арену в Санкт-Петербурге.Судя по всему, при жеребьевке сборные будут распределены на такие 4 корзины:1: Италия, Англия, Бельгия, Испания, Украина, Германия;2: Франция, Швейцария, Хорватия, Польша, Голландия, Россия;3: Португалия, Турция, Дания, Австрия, Швеция, Чехия;4: Уэльс, Финляндия + 4 команды из стыковых матчей Лиги наций.В итоге на Евро-2020 будут сформированы 6 групп по 4 команды в каждой.Сборные России и Дании автоматически распределены в группу B чемпионата Европы как одни из хозяев турнира. Судя по всему, из первой корзины к россиянам и датчанам присоединится Бельгия.Дело в том, что Италия, Англия, Испания и Германия (другие команды из первой корзины) также будут одними из хозяев Евро-2020 и не смогут пересечься на групповом этапе с Россией. А украинцев и россиян при жеребьевке разведет УЕФА в связи с непростой политической обстановкой. Таким образом, из первой корзины России может достаться только Бельгия.Это означает, что на Евро-2020 сборная России сыграет в одной группе с бельгийцами и датчанами. Еще одна команда для этой группы (из 4-й корзины) определится по итогам жеребьевки.