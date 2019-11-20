Де Брейне - о жеребьевке ЧЕ-2020: футбол становится все больше похож на бизнес

Полузащитник сборной Бельгии назвал позором то, что некоторые команды уже знают соперников, несмотря на то, что жеребьевка еще не состоялась. При этом Бельгия, игравшая с Россией в квалификации, вновь попала с россиянами в финальной стадии турнира."Это позор. Футбол становится все больше похож на бизнес", — цитирует Де Брейне HLN.Жеребьевка финальной части чемпионата Европы пройдет 30 ноября. Уже известно, что в группе B, матчи которой пройдут в Санкт-Петербурге и Копенгагене, сыграют Россия, Дания и Бельгия. Еще одна команда для этой группы (из 4-й корзины) определится по итогам жеребьевки. Это будет либо Уэльс, либо Финляндия.