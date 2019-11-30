Депутат Государственной Думы России и болельщик "Локомотива" Игорь Лебедев поделился мнением о жеребьевке группового этапа Евро-2020 и перспективах сборной России.
"Каждый раз в преддверии крупных международных соревнований мы уделяем слишком много внимания тому, в какую группу мы попали. И начинаются разговоры: группа смерти, группа жизни, отсюда мы обязаны выходить, отсюда мы можем выходить. На чемпионате Европы не бывает слабых команд. На то он и чемпионат Европы, что собирает сильнейшие сборные европейского континента. Поэтому говорить, повезло с соперниками или нет, я считаю неправильным.
Мы должны ехать на чемпионат Европы с одним желанием: его выиграть. Поэтому, если мы ставим себе цель стать чемпионами Европы, вопрос о невыходе из группы даже в голове не может поместиться для обсуждения. Я считаю, что мы должны думать о победе на чемпионате", - цитирует Лебедева Sport24.ru.
Лебедев: я считаю, что мы должны думать о победе сборной России на Евро-2020
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