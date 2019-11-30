» » Лебедев: я считаю, что мы должны думать о победе сборной России на Евро-2020

Лебедев: я считаю, что мы должны думать о победе сборной России на Евро-2020

Депутат Государственной Думы России и болельщик "Локомотива" Игорь Лебедев поделился мнением о жеребьевке группового этапа Евро-2020 и перспективах сборной России.

"Каждый раз в преддверии крупных международных соревнований мы уделяем слишком много внимания тому, в какую группу мы попали. И начинаются разговоры: группа смерти, группа жизни, отсюда мы обязаны выходить, отсюда мы можем выходить. На чемпионате Европы не бывает слабых команд. На то он и чемпионат Европы, что собирает сильнейшие сборные европейского континента. Поэтому говорить, повезло с соперниками или нет, я считаю неправильным.

Мы должны ехать на чемпионат Европы с одним желанием: его выиграть. Поэтому, если мы ставим себе цель стать чемпионами Европы, вопрос о невыходе из группы даже в голове не может поместиться для обсуждения. Я считаю, что мы должны думать о победе на чемпионате", - цитирует Лебедева Sport24.ru.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Лебедев Сборная России
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Главный тренер сборной Финляндии: Дзюба - настоящее оружие
Александр Медведев ожидает большого наплыва финских болельщиков в Петербург на матчи ЧЕ
Панов: надеюсь, что Дзюба не будет провоцировать болельщиков "Спартака" 2
Канделаки: Финляндию и Данию должна обыгрывать любая сборная, претендующая на медали Евро 3
"Ливерпуль" повторил свой рекорд 1988 года, одержав подряд 31 победу в АПЛ 1
Лопырева: выйти из такой группы нам по силам 5
Павлюченко: Россия должна будет занять второе место в группе на Евро-2020
Лебедев: я считаю, что мы должны думать о победе сборной России на Евро-2020 2
Дюков: думаю, достигнем договорённости с Черчесовым о продлении контракта 2
Голодец: Евро-2020 станет настоящим праздником футбола
Глушаков - о проблемах "Ахмата" с удержанием счета: может, дело во мне? 1
Россия и Польша проведут товарищеский матч 2 июня 1
Сборная России по пляжному футболу не смогла выйти в финал ЧМ, уступив в овертайме Италии 1
Шелви - о своем голе в ворота "Манчестер Сити": я, наверное, сейчас герой в Ливерпуле
Последний матч сборной – отдельный жанр драмы. Нам ждать вылета от Дании? 2
Центр по борьбе с экстремизмом задержал 6 болельщиков "Спартака" за оскорбления Дзюбы 16
Гончаренко: мы не сидели сложа руки. Понимали, что проблемы сами собой не уйдут
Мостовой: Финляндия намного проще. С Уэльсом у нас есть негативный опыт, когда они нам начистили 1
Булыкин: Финляндию надо обыгрывать. У России все возможности, чтобы выйти из группы на Евро-2020
"Бавария" дома проиграла "Байеру"
"Манчестер Сити" готов предложить 25 миллионов за полузащитника "Ривер Плейт" де ла Круса
Стало известно расписание матчей сборной России на групповом этапе Евро-2020 8
Гаджиев объяснил мат на играх "Спартака" отсутствием интеллигенции на трибунах 8
У Дании есть Эриксен, Бельгия это Бельгия. Группа России на Евро – ни разу не сахар 6
Карпин: могу сказать своим игрокам, что надо лучше быть по воротам, а толку-то?
Финны в Петербурге и группа "смерти" с тремя чемпионами! Какой получилась жеребьёвка Евро 11
Евро-2020 будет открыт матчем Италия - Турция
Германия, Франция и Португалия - в одной группе. Полные итоги жеребьевки Евро-2020 21
Россия на Евро-2020 сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией 5
"Ахмат" на 93-й минуте упустил победу над "Рубином" 2
Все новости