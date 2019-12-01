Бывший полузащитник сборной Испании Луис Гарсия порассуждал о возможной встрече команд Испании и России на Евро-2020.
— На ЧМ-2018 сборная Испании вылетела от России. Хотели бы избежать матча с нашей командой в плей-офф Евро?
— Наоборот, было бы здорово встретиться с Россией в плей-офф и взять реванш. У вас сильная, очень дисциплинированная, тренерская команда. С вами будет непросто, но, думаю, мы вынесли урок из прошлого поражения.
— Кого бы выделили из сборной России?
— Мне очень нравится Александр Головин. Это креативный хавбек, с отличным ударом и видением поля. Если он избежит серьезных травм, то сделает хорошую карьеру в Европе, — цитируют Гарсию "Известия".
Экс-игрок сборной Испании: было бы здорово взять у России реванш на Евро-2020
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