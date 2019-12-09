» » WADA забанило Россию в спорте. Как это коснётся футбола?

WADA забанило Россию в спорте. Как это коснётся футбола?

На первый взгляд в главном виде спорта всё выглядит не так плохо, как в других. Но национальной команды России на чемпионате мира в Катаре не будет.
Фото: Виталий Невар, «Новый Калининград»
Исполком WADA, как и ожидалось, принял рекомендации комитета по соответствию. РУСАДА вновь не сможет работать в нормальном режиме, Россия на 4 года лишена права принимать крупные международные соревнования, а наши спортсмены не смогут представлять страну на международных турнирах. И не смогут выступать даже в нейтральном статусе даже при наличии каких-либо косвенных подозрений со стороны WADA.

Причина - большие изменения в базе данных московской лаборатории, которую российская сторона была обязана предоставить в нетронутом виде.

К счастью, футболу (по крайней мере, пока) грозят только нейтральная форма сборной в финальной части чемпионата мира. Отбор проведёт команда России в нормальной (если новинку от adidas можно будет так назвать) форме, но если квалификация пройдёт успешно, никакого флага и гимна у футбольной команды не будет. Вспоминаются олимпийские атлеты из России, выигравшие хоккейную Олимпиаду в 2018 году, но на этот раз WADA против любого упоминания страны: хотят и болельщиками запретить проносить на трибуны российские флаги.

С допуском у футболистов проблем возникнуть вроде бы не должно: наши сборники не вляпывались в допинг-скандалы, если только не вскроются какие-то новые факты. Исключать их появления нельзя - а то в главном виде спорта Россия как-то слишком легко отделается.

Что касается крупных футбольных турниров, то Евро-2020 отнять уже не успеют: перенос в другой город матчей, на которые уже вовсю продаются билеты, невозможен. Это как раз тот случай, о котором говорится в рекомендациях комитета по соответствию. Финал Лиги чемпионов 2021 тоже, видимо, оставят в Петербурге, ведь это не чемпионат мира и не Олимпиада.

«Чемпионат Европы не является мультиспортивным событием или мировым первенством, это региональный/континентальный турнир по одному виду спорта. Поэтому рекомендации комитета по соответствию на него не распространяются. Как и аналогичные региональные руководящие органы, сам УЕФА напрямую не подчиняется Всемирному антидопинговому кодексу», - формулирует WADA.

Правда, ситуация может измениться - не стоит удивляться, если формулировки будут в будущем изменены. UEFA подчиняется и является частью FIFA, которая подписывала антидопинговый кодекс WADA.

«FIFA приняла во внимание сегодняшнее решение исполнительного комитета WADA. Мы находимся в контакте с WADA и Ассоциацией летних олимпийских международных федераций для принятия решения относительно возможного распространение санкций на футбол».

Так что пока ничего катастрофического для российского футбола не намечается: наши клубы не выкидывают из еврокубков, сборная сможет поехать на чемпионат мира, если на него отберётся, а летом - с флагом и гимном принять соперников на Евро-2020 в Санкт-Петербурге. Но сюрпризов и попыток что-то оттяпать ожидать стоит - в сложившейся ситуации мы абсолютно бесправны и не в состоянии дать отпор.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Автор:
Теги: Сборная России ЧМ-2022 ВАДА
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Клубы с посещаемостью более 50% получают дополнительные средства от РПЛ
WADA забанило Россию в спорте. Как это коснётся футбола? 2
"Зенит" прибыл в Португалию на матч с "Бенфикой"
Колосков: решение WADA по российскому футболу никак не ударит 3
Почеттино встретился с Марадоной
Сорокин оценил шанс недопуска России до ЧМ-2022
Тейлор: сборная России не сможет выступить на ЧМ-2022 под национальным флагом 13
Акинфеев: я порой не понимаю, по каким правилам нас судят 17
"Ювентус" предлагает Холанду 3 млн евро в год
Егоров: Мешков поступил абсолютно правильно, не назначив пенальти в моменте с Ракицким 7
Джано и Гулиев могут покинуть "Спартак" зимой 14
France Football: Россия исключена из ЧМ-2022 в Катаре! 31
Хусаинов: наши топовые арбитры умеют судить, но есть околофутбольные мотивы
Лебедев: отстранения от футбола народ власти не простит никогда 7
Тиль был легендарным, а стал сказочным. Сборная неудачников прошедшего тура
Егоров: арбитр встречи "Краснодар" — ЦСКА провел достойный матч 2
Арбитр Иванов получил отрицательную оценку за матч "Арсенал" — "Локомотив" и может быть отстранен
РФС пока не получал официальной позиции ФИФА по решению ВАДА 9
Егоров: комментировать заявление Гинера не буду. Примем решение внутри РФС 8
Силкин: пока внутри все не устаканится, результата у "Спартака" не будет 1
3 игрока "Тамбова" вошли в символическую сборную 19-го тура РПЛ по версии Opta
Слуцкий с юмором оценил свою работу в "Витессе" 1
Британский журналист: представитель WADA сказал, что России не должно быть на ЧМ-2022 в Катаре 13
Венгр Кашшаи рассудит "Атлетико" и "Локомотив" в матче Лиги чемпионов
Джано и Гулиев могут покинуть "Спартак" зимой 6
"Зенит" вылетел в Лиссабон на матч с "Бенфикой"
Хусаинов: во втором круге арбитрам особо нет смысла вмешиваться в ход игры, "дело" уже сделано 9
ВАДА на четыре года отстранило Россию от участия в международных соревнованиях 44
Сульшер призвал "Манчестер Юнайтед" побеждать не только большие команды
Хусаинов: определения Егорова "отсудил по понятиям" и "болельщики бы не поняли отмены гола" ушли в народ
Все новости