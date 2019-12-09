WADA забанило Россию в спорте. Как это коснётся футбола?

На первый взгляд в главном виде спорта всё выглядит не так плохо, как в других. Но национальной команды России на чемпионате мира в Катаре не будет.

Фото: Виталий Невар, «Новый Калининград»

Исполком WADA, как и ожидалось, принял рекомендации комитета по соответствию. РУСАДА вновь не сможет работать в нормальном режиме, Россия на 4 года лишена права принимать крупные международные соревнования, а наши спортсмены не смогут представлять страну на международных турнирах. И не смогут выступать даже в нейтральном статусе даже при наличии каких-либо косвенных подозрений со стороны WADA.



Причина - большие изменения в базе данных московской лаборатории, которую российская сторона была обязана предоставить в нетронутом виде.



К счастью, футболу (по крайней мере, пока) грозят только нейтральная форма сборной в финальной части чемпионата мира. Отбор проведёт команда России в нормальной (если новинку от adidas можно будет так назвать) форме, но если квалификация пройдёт успешно, никакого флага и гимна у футбольной команды не будет. Вспоминаются олимпийские атлеты из России, выигравшие хоккейную Олимпиаду в 2018 году, но на этот раз WADA против любого упоминания страны: хотят и болельщиками запретить проносить на трибуны российские флаги.



С допуском у футболистов проблем возникнуть вроде бы не должно: наши сборники не вляпывались в допинг-скандалы, если только не вскроются какие-то новые факты. Исключать их появления нельзя - а то в главном виде спорта Россия как-то слишком легко отделается.



Что касается крупных футбольных турниров, то Евро-2020 отнять уже не успеют: перенос в другой город матчей, на которые уже вовсю продаются билеты, невозможен. Это как раз тот случай, о котором говорится в рекомендациях комитета по соответствию. Финал Лиги чемпионов 2021 тоже, видимо, оставят в Петербурге, ведь это не чемпионат мира и не Олимпиада.



«Чемпионат Европы не является мультиспортивным событием или мировым первенством, это региональный/континентальный турнир по одному виду спорта. Поэтому рекомендации комитета по соответствию на него не распространяются. Как и аналогичные региональные руководящие органы, сам УЕФА напрямую не подчиняется Всемирному антидопинговому кодексу», - формулирует WADA.



Правда, ситуация может измениться - не стоит удивляться, если формулировки будут в будущем изменены. UEFA подчиняется и является частью FIFA, которая подписывала антидопинговый кодекс WADA.



«FIFA приняла во внимание сегодняшнее решение исполнительного комитета WADA. Мы находимся в контакте с WADA и Ассоциацией летних олимпийских международных федераций для принятия решения относительно возможного распространение санкций на футбол».



Так что пока ничего катастрофического для российского футбола не намечается: наши клубы не выкидывают из еврокубков, сборная сможет поехать на чемпионат мира, если на него отберётся, а летом - с флагом и гимном принять соперников на Евро-2020 в Санкт-Петербурге. Но сюрпризов и попыток что-то оттяпать ожидать стоит - в сложившейся ситуации мы абсолютно бесправны и не в состоянии дать отпор.