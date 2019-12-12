Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о прогрессе полузащитника "Монако" Александра Головина во Франции.
"Вообще, если брать физические характеристики (пробег, спринты и так далее), почти ничего не изменилось. Головин как был самым интенсивным футболистом на чемпионате мира, так и остался. Другое дело, что Александр взрослеет. Крепнет как мужчина, то же самое происходило бы и в ЦСКА. Но да, чемпионат Франции, в котором Головин стабильно играет, превращает его не в ситуативного футболиста, показывающего высокий класс через раз, а в стабильного исполнителя.
Каждую неделю ему нужно обязательно быть на топ-уровне, чтобы демонстрировать лучшие качества. Организм адаптируется, и для футболиста это становится нормой — грубо говоря, каждую неделю проводить матчи с интенсивностью Лиги чемпионов, работать на пределе. С точки зрения динамики "Лион" или "Ницца" ничем не отличаются от "ПСЖ". Сам Головин говорил, что ни одного защитника он просто так не обгонит, в отличие от чемпионата России", — цитирует Черчесова "Чемпионат".
В нынешнем сезоне 23-летний Головин принял участие в 15 матчах за "Монако", забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.
Черчесов: Головин из ситуативного футболиста превращается в стабильного исполнителя
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