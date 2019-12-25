Врач сборной России Эдуард Безуглов считает, что покинувший национальную команду голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев при необходимости может вернуться в сборную.
"Игорь ушел, мы можем только уважать его решение — оно взвешенное было. По здоровью что я могу сказать? Что он играет блестяще за свой клуб. При этом игры за сборную всегда нагрузка. Мы прекрасно понимаем, что у него были определенные проблемы с коленным суставом, слава богу, он их успешно решает и много лет является нашим лучшим вратарем.
Я уверен, что если потребуется, то Игорь вернется и сборной поможет. Как и Сергей Игнашевич, который вернулся в 39 лет в сборную на чемпионат мира и сыграл блестяще. Это показывает, что практически любой футболист, который доиграл до этого времени, без травм, без операций, может помочь. Поэтому тот же Самедов мог сейчас играть на высоком уровне", — приводит слова Безуглова "КП".
Напомним, Акинфеев завершил карьеру в сборной России в октябре 2018 года.
Врач сборной России: если потребуется, Акинфеев вернется в национальную команду
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