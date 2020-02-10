Напомним, сборная Финляндии является соперником сборной России. В группу В также входят Дания и Бельгия.
В Санкт-Петербурге финны сыграют с Россией (17 июня) и с Бельгией (22 июня).
Впервые чемпионат Европы пройдет по всему континенту. Матчи примут 12 городов.
Около 50 000 болельщиков сборной Финляндии приедут в Санкт-Петербург на Евро-2020
Около 50 000 болельщиков сборной Финляндии приедут в Санкт-Петербург на матчи чемпионата Европы. Об этом в своем телеграм-канале сообщил журналист Василий Конов.
Фото: news.yahoo.com
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