Около 50 000 болельщиков сборной Финляндии приедут в Санкт-Петербург на Евро-2020

Около 50 000 болельщиков сборной Финляндии приедут в Санкт-Петербург на матчи чемпионата Европы. Об этом в своем телеграм-канале сообщил журналист Василий Конов.

Фото: news.yahoo.com