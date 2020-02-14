Подано более 28 миллионов заявок на билеты Евро-2020

?? По итогам очередной фазы продажи билетов на #ЕВРО2020 среди болельщиков команд-участниц спрос достиг отметки 28,3 млн билетов. Это в два раза больше, чем перед ЕВРО-2016 ?



?? Все о билетах на ближайший ЕВРО ?? https://t.co/tg3f9EUZot pic.twitter.com/kIMwdqKPsH