Подано более 28 миллионов заявок на билеты Евро-2020

?? По итогам очередной фазы продажи билетов на #ЕВРО2020 среди болельщиков команд-участниц спрос достиг отметки 28,3 млн билетов. Это в два раза больше, чем перед ЕВРО-2016 ?— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) February 14, 2020
?? Все о билетах на ближайший ЕВРО ?? https://t.co/tg3f9EUZot pic.twitter.com/kIMwdqKPsH
Чемпионат Европы-2020 пройдет этим летом в 12 городах Европы. Турнир впервые, в честь юбилея турнира, состоится в нескольких странах.
В России турнир пройде в Санкт-Петербурге. На стадионе "Крестовский" состоятся 3 матча группового этапа и четвертьфинал турнира.
Сборная России в группе Евро-2020 встретится с Бельгией, Данией и Финляндией.