Депутат Госдумы считает, что Россия сможет принять матчи Евро-2020, если их перенесут из-за коронавируса

Депутат Госдумы, заслуженный тренер РФ Дмитрий Свищев считает, что Россия сможет принять матчи предстоящего Евро-2020, если их перенесут из-за вспышки коронавируса.

Источник: Christian Charisius / Global Look Press

- Если, кстати, дойдет до переноса нескольких матчей предстоящего ЕВРО, то, уверен, что Россия готова принять эти игры — у нас ситуация с коронавирусом под контролем, а вся необходимая инфраструктура для проведения матчей такого уровня есть, - цитирует депутата "CЭ".



Также Свищев добавил, что если дело дойдет до отмены Олимпиады или других соревнований, следует отнестись к такому решению с пониманием, так как, прежде всего, важно здоровье спортсменов и болельщиков.



Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июня в 12 странах и городах. Матчи турнира будут сыграны, в том числе, и в Санкт-Петербурге.