Президент ФИФА Инфантино - о коронавирусе: остается надеяться на лучшее, но готовиться к худшему

Президент ФИФА Джанни Инфантино назвал возможные сроки возобновления футбольного сезона после перерыва, связанного с распространением коронавируса.
Фото: Global Look Press
"Здоровье идет на первом месте, а потом уже все остальное. Остается надеяться на лучшее, но готовиться к худшему.

Отключив панику, скажем прямо — мы сыграем снова тогда, когда сможем это сделать, не рискуя ничьим здоровьем. Федерации и лиги готовы следовать рекомендациям правительств и ВОЗ. Я благодарен врачам, медсестрам и всем, кто рискует своими жизнями ради спасения других. Они герои.

Теперь нужно подумать о календаре национальных команд, о временных изменениях и правилах о статусе игроков и трансферах. Нам нужно защищать контракты и подстроить сроки регистрации. Необходимо принять меры. Но у нас нет выбора, приходится чем-то жертвовать", — цитирует Инфантино La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что в настоящее время приостановлены все матчи ведущих европейских чемпионатов из-за распространения коронавируса. Еврокубковые встречи также отменены.

Чемпионат Европы, запланированный на лето 2020-го года, был перенесен на 2021-й год.

По актуальным данным число заразившихся уханьским коронавирусом в мире превысило 340 000 человек. Погибло более 14 000 человек.


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Теги: Инфантино ФИФА Коронавирус
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