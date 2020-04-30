Напомним, турнир был перенесен с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса.
— Ожидается, что Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года, мы настроены провести турнир с тем же расписанием и в тех же 12 городах. Тем не менее на сегодняшний день календарь турнира официально не утвержден.
Мы продолжаем находиться в контакте со всеми 12 городами по этому вопросу, — цитирует РИА Новости пресс-службу УЕФА.
Ранее сообщалось, что 30 апреля — последний срок, когда города-организаторы турнира могут подтвердить свою заявку и на перенесенный турнир.
УЕФА хочет сохранить все 12 городов и расписание матчей Евро-2020
УЕФА планирует сохранить расписание матчей и города-организатор Евро-2020.
Фото: Getty Images
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