Гол Гайя на 96-й минуте спас Испанию от поражения в матче с Германией

Сборные Германии и Испании сыграли вничью в матче 1-го тура групповой стадии Лиги наций.

Лига Нации УЕФА



1 тур



Германия - Испания 1:1

Голы: Вернер, 52 - Гайя, 90+6.

Встреча, прошедшая в Штутгарте, завершилась со счетом 1:1.Хозяева открыли счет на 51-й минуте, с передачи Гозенса отличился форвард Тимо Вернер. Испанцы сумели уйти от поражения в компенсированное время, отличился защитник Хосе Гайя.: Трапп, Зюле, Госенс, Керер, Рюдигер, Джан, Кроос, Дракслер, Сане (Гинтер, 63), Гюндоган (Сердар, 74), Вернер (Кох, 90+1).: Де Хеа, Пау Торрес, Рамос, Гайя, Карвахаль, Бускетс (Мерино, 57), Руис (Оскар, 80), Алькантара, Ферран Торрес, Навас (Фати, 46), Родриго.