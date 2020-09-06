"Концовка выдалась валидольной и напряженной. После того, как наши обеспечили себе комфортное преимущество, появилась небольшая расслабленность. Венгры не очень хорошо смотрелись в первом тайме, но в какой-то момент россияне где-то расслабились, где-то индивидуальные ошибки были, и дальше уже стало нервозно.
Что касается игры Шунина, то в целом Антон провел этот матч не очень удачно с точки зрения и пропущенных мячей, и каких-то действий. Явной вины вратаря нет, но в целом можно было бы выбрать другие решения", - цитирует Малафеева Sport24.
В составе сборной России голами в матче с Венгрией отличились Антон Миранчук, Магомед Оздоев и Марио Фернандес.
Следующий матч национальная команда проведет ориентировочно 11 октября дома против сборной Турции. После 2-х туров сборная России с 6 очками лидирует в своей группе Лиги наций.
Малафеев - о матче с Венгрией: Шунин провел этот матч не очень удачно
Бывший вратарь сборной России Вячеслав Малафеев прокомментировал победу сборной России в матче 2-го тура Лиги наций над Венгрией (3:2).
Фото: ФК "Динамо"
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