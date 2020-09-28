"Я надеюсь, что он составит конкуренцию в центре защиты. О нем неплохие отзывы в Германии, играет парень стабильно. Я думаю, что тренерский штаб прежде всего ознакомится с ним. То, что он получит игровое время, — большой вопрос. Все-таки мы не помним в последнее время, чтобы новички, которые вызываются тренерским штабом, получали какое-то время в играх", - цитирует Кирьякова Sport24.
Жиров выступает за "Зандхаузен" с 2018 года. В России 29-летний защитник играл за "Анжи", "Томь" и "Енисей". В 2017 году был на контракте в "Краснодаре", но за основную команду так и не провел ни одного матча.
В минувшем сезоне второй Бундеслиги Жиров провел 33 матча, в которых отличился 1 забитым голов, сделал 1 результативную передачу и получил 2 желтые карточки.
Кирьяков: получит ли Жиров игровое время - большой вопрос
Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков поделился мнением о вызове в национальную команду защитника Александра Жирова, выступающего за клуб второй Бундеслиги "Зандхаузен".
Фото: ФК "Зандхаузен"
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