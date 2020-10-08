Сборные Сербии и Словакии вышли в финал квалификации Евро-2020

Завершились матчи полуфинала квалификации чемпионата Европы-2020.
Фото: УЕФА
Чемпионат Европы. Отборочный турнир

1/2 финала

Босния и Герцеговина - Северная Ирландия - 1:1. По пенальти - 3:4

Словакия - Ирландия - 0:0. По пенальти - 4:2

Шотландия - Израиль - 0:0. По пенальти - 5:3

Норвегия - Сербия - 1:2

Победители матчей вышли в финал квалификации Евро-2020.

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