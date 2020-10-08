Чемпионат Европы. Отборочный турнир
1/2 финала
Босния и Герцеговина - Северная Ирландия - 1:1. По пенальти - 3:4
Словакия - Ирландия - 0:0. По пенальти - 4:2
Шотландия - Израиль - 0:0. По пенальти - 5:3
Норвегия - Сербия - 1:2
Победители матчей вышли в финал квалификации Евро-2020.
Сборные Сербии и Словакии вышли в финал квалификации Евро-2020
Завершились матчи полуфинала квалификации чемпионата Европы-2020.
Фото: УЕФА
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!