Сборные Сербии и Словакии вышли в финал квалификации Евро-2020

Завершились матчи полуфинала квалификации чемпионата Европы-2020.

Фото: УЕФА

Чемпионат Европы. Отборочный турнир



1/2 финала



Босния и Герцеговина - Северная Ирландия - 1:1. По пенальти - 3:4



Словакия - Ирландия - 0:0. По пенальти - 4:2



Шотландия - Израиль - 0:0. По пенальти - 5:3



Норвегия - Сербия - 1:2



Победители матчей вышли в финал квалификации Евро-2020.