Тикнизян: разгром Эстонии? Мы обязаны выигрывать такие матчи, играя за Россию

Полузащитник молодёжной сборной России Наир Тикнизян поделился эмоциями от победы над Эстонией (4:0) в квалификации к ЧЕ-2021.

Фото: ПФК ЦСКА

— Впечатления наилучшие. Во-первых, мой дебют. Во-вторых, команда действовала хорошо, мы выполнили тренерскую установку. Хотя надо быть честными: мы играем за Россию, страну, в которой живут 150 миллионов человек, и мы обязаны выигрывать такие матчи, — рассказал Тикнизян в эфире телеканала "Матч Премьер".



Тикнизян добавил, что сейчас мысли футболистов о следующей игре с Латвией. Он поблагодарил болельщиков, которые поддерживали их на "Арене Химки", ему было очень приятно.



Напомним, товарища Тикнизяна по сборной вратаря Матвея Сафонова вызвали в первую сборную страны.