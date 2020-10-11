"С чем связаны два разных тайма в нашем исполнении? Согласитесь, на таком уровне против Турции доминировать весь матч очень тяжело. Мой коллега сделал несколько замен, которые усилили игру. Во втором тайме нам не удалось поддержать тот темп, который мы задали в первом.
Команда хорошо отреагировала на кадровые потери, была цельной. По ходу игры вариативность замен уменьшается, но мы постарались выжать максимум, чтобы команда была сбалансирована.
Обратная замена Андрея Мостового? Дело не в том, как он играл. Нам надо было усиливать середину. Понятно, что это неприятный момент, но это была тактическая замена", - сказал Черчесов журналистам после матча.
Напомним, что полузащитник "Зенита" Андрей Мостовой в матче с Турцией появился на поле на 70-й минуте вместо Алексея Ионова, однако уже на 90-й минуте был заменен Даниилом Фоминым, для которого эта встреча стала дебютной за национальную команду.
В составе сборной России голом отметился полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук. Результативная передача на счету хавбека "Спартака" Романа Зобнина. У сборной Турции гол забил нападающий Кенан Караман.
Черчесов: обратная замена Мостового — тактический ход
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал ничейный результат матча с Турцией (1:1) в Лиге наций.
Фото: Олег Бухарев/Матч ТВ
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