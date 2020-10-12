Жена Ле Таллека: если у Дамьена появится возможность играть за сборную России, он согласится

Кристина Ле Таллек, жена полузащитника "Монпелье" Дамьена Ле Таллека, который получил российское гражданство, рассказала, что футболист готов играть за сборную России.

Фото: ФК "Монпелье"
"По поводу игры за сборную России рассуждать пока рано, так как есть сложности. В данный момент юристы занимаются нюансами данной процедуры. Если у Дамьена появится возможность играть за сборную, он согласится — он уже много лет следит за всеми играми нашей национальной команды и в целом за Премьер-Лигои?", - передает слова Кристины Ле Таллек Sport24.

Напомним, что 8 октября стало известно о получении Ле Таллеком российского гражданства. 30-летний полузащитник выступает за французский "Монпелье" с 2018 года. За это время хавбек принял участие в 70-и матчах Лиги 1, в которых забил 5 голов, сделал 3 результативные передачи и получил 6 желтых карточек.

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Теги: Ле Таллек Сборная России
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