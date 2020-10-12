Жена Ле Таллека: если у Дамьена появится возможность играть за сборную России, он согласится

Кристина Ле Таллек, жена полузащитника "Монпелье" Дамьена Ле Таллека, который получил российское гражданство, рассказала, что футболист готов играть за сборную России.





Фото: ФК "Монпелье"