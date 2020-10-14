Камавинга в сборной Франции впервые за 110 лет повторил достижение Мерсье

Полузащитник "Ренна" Эдуардо Камавинга стал первым с 1910 года футболистом, который провел за сборную Франции три игры до достижения 18 лет.

Фото: twitter.com/equipedefrance

Встреча Лиги наций Хорватия - Франция (1:2) стала третьей по счету за национальную команду для 17-летнего французского полузащитника "Ренна" Эдуардо Камавинги.



Это первый за последние 110 лет случай, когда футболист проводит за сборную Франции 3 матча до достижения им 18-летнего возраста. Ранее такое достижение удалось Даниэлю Мерсье в 1910 году.



Напомним, "Ренн", за который выступает Камавинга, является соперником "Краснодара" в группе Лиги чемпионов. Первый матч против французского клуба "быки" проведут на выезде уже 20 октября.