Инстаграм-аккаунт сборной России включил в список ее топовых матчей победу над Сан-Марино

Сборная России предложила своим подписчикам в инстаграме выбрать любимый топовый матч национальной команды, в число возможных вариантов включена победа над сборной Сан-Марино.

Фото: www.instagram.com

Инстаграм-аккаунт cборной России предложил болельщикам выбрать самый любимый топовый матч в истории национальной команды. В число отображенных на фото вероятных вариантов вошли следующие матчи:



Россия - Камерун (6:1)



Франция - Россия (2:3)



Уэльс - Россия (0:1)



Россия - Англия (2:1)



Голландия - Россия (1:3 д.в.)



Россия - Чехия (4:1)



Россия - Португалия (1:0)



Испания - Россия (1:1, 3:4 пен.)



Россия - Сан-Марино (9:0)