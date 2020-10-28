Инстаграм-аккаунт cборной России предложил болельщикам выбрать самый любимый топовый матч в истории национальной команды. В число отображенных на фото вероятных вариантов вошли следующие матчи:
Россия - Камерун (6:1)
Франция - Россия (2:3)
Уэльс - Россия (0:1)
Россия - Англия (2:1)
Голландия - Россия (1:3 д.в.)
Россия - Чехия (4:1)
Россия - Португалия (1:0)
Испания - Россия (1:1, 3:4 пен.)
Россия - Сан-Марино (9:0)
Инстаграм-аккаунт сборной России включил в список ее топовых матчей победу над Сан-Марино
Сборная России предложила своим подписчикам в инстаграме выбрать любимый топовый матч национальной команды, в число возможных вариантов включена победа над сборной Сан-Марино.
Фото: www.instagram.com
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