"Это приятно. Невероятные эмоции. К сожалению, не удалось выиграть. Но все впереди. Молдавия низко оборонялась. Тренеры сказали мне: больше обострять и бить по воротам", - сказал Обляков пресс-службе сборной России.
15 ноября сборная России в Лиге Наций сыграет на выезде с командой Турции.
После четырех туров сборная России занимает первую строчку турнирной таблицы с восемью очками.
Обляков - о дебюте в сборной: невероятные эмоции
Полузащитник сборной России Иван Обляков рассказал о своем дебюте в национальной команде в игре против Молдавии (0:0).
Фото: ПФК ЦСКА
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