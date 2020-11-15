- Если разбирать судейство, то ошибки были. Если разбирать нашу игру, то мы немного недооценили Турцию. Когда мы теряем Фернандеса, Головина и Дзюбу - у нас не так будет игра идти. Я внимательно посмотрел: мы все три гола себе привезли, - заявил Ловчев в эфире телеканала "Матч ТВ".
Сборная России в матче 5 тура Лиги наций уступила в гостях Турции со счетом 2:3. Наша команда открыла счет на 11 минуте встречи, отличился Денис Черышев. Удаление Андрея Семенова на 24 минуте перевернуло ход матча - хозяева забили два гола в течение следующих восьми минут. Свой третий мяч сборная Турции провела с 11-метрового удара, назначенного польским арбитром Шимоном Марчиняком за подкат Далера Кузяева. В дальнейшем Кузяев отыграл один гол, но сравнять счет команда Станислава Черчесова не смогла.
Ловчев - о поражении сборной России: сами привезли себе все три гола
Экс-игрок "Спартака" и сборной СССР Евгений Ловчев дал комментарий об игре сборной России против команды Турции (2:3) в матче Лиги наций.
Фото: Константин Рыбин / РПЛ
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