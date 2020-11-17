Матч Швейцария - Украина официально отменен

Поединок Лиги Наций Швейцария - Украина официально отменен из-за вспышки коронавируса в украинской команде.
Фото: УАФ
Как сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола, УЕФА, сборные Украины и Швейцарии были готовы провести матч, однако главврач кантона Люцерна отправил украинскую команду на карантин.

Судьбу этого поединка будет решать УЕФА.

Матч Швейцария - Украина должен был состояться сегодня, 17 ноября.

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Теги: сборная Украины Лига Наций Сборная Швейцарии
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