Как сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола, УЕФА, сборные Украины и Швейцарии были готовы провести матч, однако главврач кантона Люцерна отправил украинскую команду на карантин.
Судьбу этого поединка будет решать УЕФА.
Матч Швейцария - Украина должен был состояться сегодня, 17 ноября.
Матч Швейцария - Украина официально отменен
Поединок Лиги Наций Швейцария - Украина официально отменен из-за вспышки коронавируса в украинской команде.
Фото: УАФ
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