Матч Швейцария - Украина официально отменен

Поединок Лиги Наций Швейцария - Украина официально отменен из-за вспышки коронавируса в украинской команде.

Фото: УАФ

Как сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола, УЕФА, сборные Украины и Швейцарии были готовы провести матч, однако главврач кантона Люцерна отправил украинскую команду на карантин.



Судьбу этого поединка будет решать УЕФА.



Матч Швейцария - Украина должен был состояться сегодня, 17 ноября.