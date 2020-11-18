"У сербов все залетело, у нас нет. Не было движения у нас, а когда физически не готовы - выглядим ниже уровня, который готовы дать", - сказал Черчесов.
Напомним, что поражение от Сербии стало крупнейшим для сборной России под руководством Черчесова.
Источник: телеграм-канал журналиста Сергея Егорова
Черчесов назвал причины поражения сборной России в матче с Сербией
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал поражение от Сербии (5:0) в Лиге наций.
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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