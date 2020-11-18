Стали известны все полуфиналисты Лиги наций 2020

Вместе со сборными Франции и Испании в полуфиналах текущего розыгрыша Лиги наций сыграют Италия и Бельгия.
Фото: AFP
Сборные Италии и Бельгии пробились в полуфинал Лиги наций 2020, одержав победы в последних турах группового турнира. Бельгийцы в очном споре за первое место в группе переиграли дома Данию 4:2 с дублем Ромелу Лукаку. Национальная команда Италии победила в гостях Боснию 2:0 и не позволила себя догнать сборной Нидерландов, которая на выезде выиграла у Польши 2:1. Ранее первые места в своих группах Лиги A заняли действующие чемпионы мира французы и сборная Испании, разгромившая Германию со счетом 6:0.

Таким образом, на полуфинальной стадии текущего розыгрыша Лиги наций сыграют сборные Франции, Испании, Бельгии и Италии.

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Теги: Лига Наций Сборная Франции Сборная Испании Сборная Бельгии Сборная Италии
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