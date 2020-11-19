- Знаю, что Станислав Черчесов очень принципиальный человек и у него было свое мнение. У нас оно может отличаться. Я считаю, что хотя бы в одной игре с сербами Дзюба пригодился бы. Тем более, капитан все равно вернется в сборную позже. И, что бы ни говорили, он настоящий лидер. И отдает, и забивает, и постоянно цепляется за мячи впереди. Такой игрок команде необходим, и, конечно, Артем и Заболотный - это небо и земля, - цитируют Кечинова "Известия".
Нападающий "Зенита" и основной центрфорвард сборной России Артем Дзюбе перед ноябрьскими матчами национальной команды попал в эпицентр скандала с компрометирующим видеороликом и не был вызван в сборную главным тренером Станиславом Черчесовым. В центре нападения в ноябре вместо Дзюбы выходили на поле Федор Чалов, Александр Соболев и Антон Заболотный. Сборная России в ходе прошедшего окна ФИФА сыграла товарищескую ничью с Молдавией (0:0) и уступила в двух ключевых матчах Лиги наций - Турции (2:3) и Сербии (0:5).
Кечинов - о сборной России: Дзюба и Заболотный - это небо и земля
Бывший игрок московского "Спартака" Валерий Кечинов прокомментировал отсутствие форварда "Зенита" Артема Дзюбы в ноябрьских матчах сборной России.
Фото: EPA
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