Сообщается, что в случае отставки Черчесова рассматривается вариант с назначением на пост главного тренера сборной России Курбана Бердыева.
Отмечается, что назначение Бердыева может произойти до начала Евро-2020, который состоится будущим летом.
Напомним, что сборная России под руководством Черчесова заняла второе место в своей группе в Лиги Наций и осталась в дивизионе В.
Источник: Metaratings.ru
Источник: РФС может отправить Черчесова в отставку и назначить Бердыева
Российский футбольный союз рассматривает вариант с отставкой главного тренера сборной России Станислава Черчесова.
Фото: "Матч ТВ"
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