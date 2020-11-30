Лев останется главным тренером сборной Германии

Немецкий футбольный союз принял решение оставить на посту главного тренера сборной Германии Йоахима Лева.

Фото: Немецкий футбольный союз

Президиум немецкого футбольного союза обсуждал текущую ситуацию в немецкой сборной, в частности, крупное поражение от сборной Испании в рамках Лиги наций (0:6).



Было признано, что в команде существует четкая концепция работы, тренерский штаб выполняет свои функции качественно и отношения в коллективе выстроены безупречно. В итоге, Йоахим Лев продолжит работать на позиции главного тренера команды.



Напомним, Йоахим Лев возглавил сборную Германии в 2006 году. Под его руководством немецкая команда выиграла Чемпионат мира в 2014 году, Кубок Конфедераций в 2017 году, стала призером Чемпионатов Европы 2008, 2012 и 2016. На Чемпионате мира в России в 2018 сборная Германии не смогла выйти из группы.



Источник: официальный сайт Немецкого футбольного союза