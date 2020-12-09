"Мне абсолютно не принципиально, с кем мы будем играть на чемпионате Европы. Это не важно для нас, так как самое главное — мы отобрались на этот турнир, одну из поставленных задач выполнили. Впереди финальная часть Евро, где перед нами будут стоять совсем иные задачи — более серьезные.
Мы будем отталкиваться от своей игры, никого не боимся", — приводит слова Максименко ТАСС.
Напомним, что жеребьевки состоится 10 декабря в Ньоне. Ее начало запланировано на 17:00 по московскому времени. Российская молодежка посеяна в третьей корзине вместе со сборными Чехии, Хорватии и Румынии.
Максименко: молодежной сборной России все равно, с кем играть на ЧЕ
Голкипер "Спартака" и молодежной сборной России Александр Максименко поделился ожиданиями от жеребьевки финальной стадии чемпионата Европы.
Фото: ФК "Спартак"
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