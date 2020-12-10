"О кризисе я бы не стал говорить: нельзя сказать, что мы провалили все шесть матчей без побед. Да, резонансное поражение в Сербии было, никто не оправдывается - сборная должна была выступить лучше. Но кризиса нет. Кризис, это когда нет ресурсов на решение проблемы, а у главного тренера нашей сборной ресурсы есть, чтобы подойти к мартовским играм полностью готовыми", - сказал Дюков.
Напомним, что сборная России под руководством Станислава Черчесова заняла 2-е место в группе 3 Лиги В Лиги Наций. В заключительном матче турнира национальная команда разгромно проиграла Сербии со счетом 5:0. Соперниками команды Черчесова были Венгрия, Сербия и Турция.
Источник: "Чемпионат"
Дюков: нельзя сказать, что сборная России провалила Лигу Наций
Президент РФС Александр Дюков прокомментировал выступление сборной России в Лиге Наций.
Фото: РИА Новости
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