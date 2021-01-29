Черданцев: Черчесов прав – нельзя к тренеру сборной относиться как к нашкодившему пацану

Комментатор Георгий Черданцев высказался о скандальном интервью главного тренера сборной России Станислава Черчесова.
"Как я отреагировал, когда Черчесов сказал Казанскому, что он может и в табло дать? Он же не Казанскому говорил! Вы не так поняли. Да и сказано это было на рекламе, а не в эфире. Черчесов хотел показать одну простую вещь. Он предложил нам поставить себя на его место. Он прав – нельзя к тренеру сборной относиться как к нашкодившему пацану. Сужу по комментариям – это не все понимают. Черчесов – фигура другого полета, орденоносец!"- рассказал Черданцев в интервью на ютуб-канале "СЭ".

Напомним, что во время интервью, которое вышло в эфире федерального телеканала "Матч ТВ" в ноябре 2020 года, комментатор Денис Казанский задал несколько вопросов Черчесову о результатах национальной команды в Лиге наций УЕФА, которые показались тренеру сборной провокационными. В частности, речь шла о молодых футболистах сборной. Черчесов раскритиковал игру нападающего Федора Чалова, а также Алексея и Антона Миранчуков.

В 2018 году после выступления сборной России на чемпионате мира 2018 года, на котором она дошла до 1/4 финала, Черчесов был награжден орденом Александра Невского.

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Теги: Черданцев Черчесов Сборная России Казанский
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