"Как я вижу, наш город был готов к чемпионату Европы еще год назад. Провести дополнительные матчи труда не составит. К тому же, трибуны разрешат заполнить наполовину. За оставшиеся 50 дней ситуация может даже измениться в лучшую сторону. Думаю, в УЕФА заинтересованы, чтобы матчи прошли со зрителями, тем более в таком красивом городе. Если возможность появится, Санкт-Петербург, наверняка, ею воспользуется и примет встречи, которые не смогут организовать в других местах", - сказал Аршавин.
Напомним, ранее стало известно, что УЕФА склоняется к тому, чтобы перенести три матча группового этапа чемпионата Европы из Дублина в Петербург.
Евро-2020, перенесенный на нынешний год из-за пандемии коронавируса, пройдет с 11 июня по 11 июля. В России матчи турнира примет петербургская "Газпром Арена". Сборная России на групповой стадии Евро сыграет против команд Дании, Финляндии и Бельгии.
Отметим, что в Дублине планировалось провести следующие матчи группового этапа: Польша - Словакия (14 июня), Швеция - Словакия (18 июня), Швеция - Польша (23 июня). Еще один матч плей-офф, который должен пройти в столице Ирландии, будет перенесен в Лондон.
В Санкт-Петербурге пройдут три матча группового этапа: Бельгия - Россия (12 июня), Финляндия - Россия (16 июня), Финляндия - Бельгия (21 июня). Также на "Газпром Арене" пройдет один матч 1/4 финала (2 июля).
Источник: RT
Аршавин: провести дополнительные матчи Евро-2020 Петербургу труда не составит
Экс-нападающий сборной России Андрей Аршавин прокомментировал информацию о переносе матчей Евро-2020 из Дублина в Санкт-Петербург.
Фото: Global Look Press
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