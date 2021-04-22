Аршавин: провести дополнительные матчи Евро-2020 Петербургу труда не составит

Экс-нападающий сборной России Андрей Аршавин прокомментировал информацию о переносе матчей Евро-2020 из Дублина в Санкт-Петербург.
Фото: Global Look Press
"Как я вижу, наш город был готов к чемпионату Европы еще год назад. Провести дополнительные матчи труда не составит. К тому же, трибуны разрешат заполнить наполовину. За оставшиеся 50 дней ситуация может даже измениться в лучшую сторону. Думаю, в УЕФА заинтересованы, чтобы матчи прошли со зрителями, тем более в таком красивом городе. Если возможность появится, Санкт-Петербург, наверняка, ею воспользуется и примет встречи, которые не смогут организовать в других местах", - сказал Аршавин.

Напомним, ранее стало известно, что УЕФА склоняется к тому, чтобы перенести три матча группового этапа чемпионата Европы из Дублина в Петербург.

Евро-2020, перенесенный на нынешний год из-за пандемии коронавируса, пройдет с 11 июня по 11 июля. В России матчи турнира примет петербургская "Газпром Арена". Сборная России на групповой стадии Евро сыграет против команд Дании, Финляндии и Бельгии.

Отметим, что в Дублине планировалось провести следующие матчи группового этапа: Польша - Словакия (14 июня), Швеция - Словакия (18 июня), Швеция - Польша (23 июня). Еще один матч плей-офф, который должен пройти в столице Ирландии, будет перенесен в Лондон.

В Санкт-Петербурге пройдут три матча группового этапа: Бельгия - Россия (12 июня), Финляндия - Россия (16 июня), Финляндия - Бельгия (21 июня). Также на "Газпром Арене" пройдет один матч 1/4 финала (2 июля).

Источник: RT

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Аршавин Евро-2020
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Гюндоган: новый формат Лиги чемпионов - лишь меньшее из двух зол по сравнению с Суперлигой
Аршавин: провести дополнительные матчи Евро-2020 Петербургу труда не составит
"Лестер" с крупным счетом победил "Вест Бромвич"
Дубль Инсинье помог "Наполи" разгромить "Лацио"
Анчелотти: "Эвертон" будет биться за еврокубки до самого конца
Гендиректор "Арсенала" - о Суперлиге: прилагаем все усилия, чтобы восстановить нашу репутацию
Владельцы "Бордо" прекращают финансирование команды
Гендиректор "Динамо": мы строим успешный клуб на долгосрочную перспективу
Официально: Ибрагимович продлил контракт с "Миланом"
Глушаков: хочу вернуться в сборную России, для меня это цель 6
"Ужасно разочаровывающее заявление". Линекер отреагировал на слова "Барселоны" о Суперлиге
"Атлетико" победил "Уэску" и единолично возглавил турнирную таблицу Ла Лиги
Глушаков - о "Спартаке": моя душа на сто процентов чиста. Я защищал всех, бился и убивался 4
"Аталанта" упустила победу над "Ромой", Миранчук на поле не вышел
Рахимич: всегда готов помочь ЦСКА и моему другу Оличу 1
Чеферин: Перес - президент Суперлиги, которой не существовало. Сейчас он президент ничего
"Барселона" заявила, что остается в Суперлиге 9
Матчи Евро из Дублина перенесут в Санкт-Петербург. Официально о решении объявят завтра 1
Орлов: вопрос о переносе матчей Евро из Дублина в Петербург уже практически решен
Источник: Олич намерен пригласить в ЦСКА Чорлуку 14
"Милан" согласовал контракт с Ибрагимовичем до 2022 года 2
Капитан "Эвертона" - о Суперлиге: я доволен тем, что возмущение людей привело к отмене этого бреда
Липпи может сменить Аньелли на посту президента "Ювентуса"
СМИ: Олич хочет пригласить Рахимича в тренерский штаб ЦСКА 2
Губерниев - о дополнительных матчах Евро в Петербурге: всем нужно быть предельно осторожными 1
Моуринью после увольнения из "Тоттенхэма" встретился с футболистами команды и резко раскритиковал их игру 4
"Рома" - "Аталанта". Миранчук остался в запасе гостей 2
"Спартак" победил ЦСКА в матче молодежного первенства России 1
Кокорин не тренировался в общей группе "Фиорентины", он вряд ли сыграет с "Ювентусом" 9
Источник: УЕФА перенесет три матча Евро-2020 из Дублина в Петербург 5
Все новости
-