По словам Черчесова, он общался с Акинфеевым, но тот не захотел возобновить карьеру в сборной.
Сегодня, 11 мая, пресс-служба Федерации футбола России назвала расширенный список игроков для подготовки к чемпионату Европы.
"Финальный разговор был. Мы созвонились 9 мая: на сегодняшний день Игорь не готов нам помочь, поэтому ситуация с ним закрыта. Мы нормально поговорили, никаких шороховатостей в отношениях у нас никогда не было", - цитирует Черчесова "Чемпионат".
Черчесов: Акинфеев не готов нам помочь, поэтому ситуация с ним закрыта
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев отказался поехать на чемпионат Европы в составе национальной команды.
Фото: УЕФА
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