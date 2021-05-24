Дзюба - о критике сборной России: есть блогеры, которые футбол смотрят из космоса

Нападающий сборной России Артем Дзюба поделился своим отношением к критике национальной команды.
Фото: "Getty Images"
"Как отношусь к критике после поражений сборной? Есть конструктивная критика, а есть блогеры, которые футбол смотрят из космоса. Это все равно что я бы пригласил домой сантехника и начал бы ему подсказывать, как и что делать. Он сказал бы мне: "Делай сам". Я бы ответил: "Нет, продолжайте".

Главный козырь сборной России? Думаю, физическое состояние. Мы должны хорошо подготовиться к турниру. Плюс дисциплина. Бельгия и Дания – сильные команды", - сказал Дзюба.

Напомним, сейчас сборная России проводит сборы в Австрии в рамках подготовки к чемпионату Европы. Они пройдут с 22 по 31 мая. 1 июня подопечные Станислава Черчесова сыграют против Польши, а 5 июня против Болгарии. Эти товарищеские матчи закончат подготовку России к Евро-2020, где они стартуют встречей против команды Бельгии 12 числа. 15 июня сборная России сыграет против Финляндии. Оба матча пройдут в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене". 21 июня в Копенгагене подопечные Черчесова проведут встречу с командой Дании.

32-летний Дзюба будет капитаном команды на предстоящем Евро. В 50 матчах за сборную России форвард забил 29 голов и отдал 15 голевых передач.

Источник: "СЭ"

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Теги: Дзюба Сборная России Зенит
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