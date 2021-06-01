"Не вижу здесь никакой политики". Колосков - о решении Дании не пустить российских болельщиков на матч Евро-2020

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал решение властей Дании не пустить в страну болельщиков из России на матч третьего тура группового этапа Евро-2020.

Фото: "Чемпионат"