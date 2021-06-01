Напомним, ранее стало известно, что датские власти решили ограничить въезд на территорию государства для иностранцев. Россия включена Данией в список стран повышенного эпидемиологического риска. В связи с этим российские болельщики не смогут посетить матч третьего тура группового раунда Евро-2020, в котором сборная России встретится с командой Дании. Игра пройдет 21 июня в Копенгагене.
Колосков отметил, что сожалеет о решении датских властей, но не видит в нем никакой политики.
"Можно только выразить крайнее сожаление в связи с таким решением датчан, но я здесь не вижу никакой политики, не вижу никакого умышленного ущемления интересов нашей сборной. Так сложились обстоятельства. Если бы у нас была серьезная эпидемиологическая обстановка, то, конечно, и мы бы никого не пустили бы", - сказал Колосков.
Источник: Газета.Ru
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"Не вижу здесь никакой политики". Колосков - о решении Дании не пустить российских болельщиков на матч Евро-2020
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал решение властей Дании не пустить в страну болельщиков из России на матч третьего тура группового этапа Евро-2020.
Фото: "Чемпионат"
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