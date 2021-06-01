Самедов: Мухин - боевая единица сборной России. Главный тренер рассчитывает на него

По словам Самедова, вызов на столь масштабный турнир говорит о том, что тренерский штаб сборной рассчитывает на Мухина как на боевую единицу команды.
"Мухин? Максим провел 10 матчей, но решает главный тренер. Если тренерский штаб по сборам сделал вывод, что игрок готов к Евро, наверное, так и есть. Не скажу, что это аванс. Вызов на такой крупный турнир означает, что главный тренер рассчитывает на него. Значит, Максим, как и все остальные, боевая единица команды", - сказал Самедов.
Источник: Sport24
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Фото: "РБ Спорт"
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