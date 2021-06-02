Представители Дании объяснили причины запрета на въезд в страну российских болельщиков

- В связи с ситуацией, связанной с коронавирусной инфекцией, Дания так же, как и другие страны, ввела ограничения на въезд на свою территорию. Эти ограничения связаны с распространением коронавирусной инфекцией в конкретном государстве и постоянно подлежат пересмотру по мере развития текущей ситуации. Эти правила применяются ко всем государствам и ни в коей мере не имеют особого отношения как к России, так и к чемпионату Европы. Они применяются к любому виду путешествий в Данию. УЕФА в полной мере осведомлены об этом, - передает слова представителя посольства Дании "РБК-Спорт".
Незадолго до начала Чемпионата Европы правительство Дании ввело ограничения въезд на территорию страны для иностранцев в связи с эпидемиологической обстановкой, в связи с чем выдача виз гражданам Российской Федерации ограничена. Посетить Данию россияне могут только при наличии весомых обоснований, при этом посещение матча Чемпионата Европы датские власти рассматривают как туристическую поездку и весомым обоснованием не считают.
Напомним, что матч 3 тура группового этапа Евро-2020 Дания - Россия пройдет 21 июня в Копенгагене. С высокой вероятностью эта игра будет иметь как минимум для одной из сборных определяющее значение с точки зрения выхода в плей-офф.
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Фото: УЕФА
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