- Когда перед тобой сборная Бельгии, где каждый игрок - звезда, вряд ли можно быть до конца спокойным. Но нельзя потерять уверенность в себе. Лучшая команда мира объективно сильнее. Но это глобально. А что будет в конкретный день и час, не знает никто. И наша задача - сделать все, чтобы именно вечером 12 июня продемонстрировать свои лучшие качества. В таком ключе и настраиваемся на матч открытия турнира, - приводит слова Черчесова Sport24.
12 июня 2021 года сборная России в Санкт-Петербурге сыграет свой стартовый матч на Чемпионате Европы-2020 против сборной Бельгии. Бельгийцы в настоящее время занимают первую строчку в рейтинге национальных команд ФИФА. В 2021 году "красные дьяволы" провели 5 матчей, 3 из которых выиграли и 2 закончили вничью: в рамках отборочного турнира к ЧМ-2022 Бельгия победила Уэльс 3:1, Белоруссию 8:0 и сыграла выездную ничью с Чехией 1:1; в товарищеских матчах перед ЧЕ-2020 бельгийцы сыграли вничью с Грецией 1:1 и победили Хорватию 1:0.
"Нельзя потерять уверенность в себе". Черчесов рассказал о своих ожиданиях от матча Россия - Бельгия
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказал мнение о стартовом для нашей национальной команды матче Чемпионата Европы-2020 против сборной Бельгии.
Фото: РИА Новости
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