"Впечатляющий второй тайм". Капелло - об игре Италии против Турции

Бывший главный тренер сборной России итальянский специалист Фабио Капелло поделился впечатлениями от игры сборной Италии против национальной команды Турции (3:0).
Фото: Getty Images
"Хорошая игра сборной Италии, впечатляющий второй тайм", - приводит слова Капелло "Чемпионат".

Напомним, что счет в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы-2020 между сборными Турции и Италии был открыт в начале второго тайма - турецкий защитник Мерих Демираль срезал мяч в собственные ворота после прострела Доменико Берарди. До разгромного счет довели форвард Чиро Иммобиле и вингер Лоренцо Инсинье.

Следующий матч итальянцев состоится 16 июня в Риме. Команда Роберто Манчини сыграет против сборной Швейцарии.

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Теги: Капелло Сборная Турции Сборная Италии
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