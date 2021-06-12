"России предстоит провести очень сложный матч. Бельгия сильна, у них высококлассные игроки на каждой позиции. Мне говорят, что у России почти нет шансов, но я считаю, что это не так. Свои моменты они найдут. За сборную России еще будут играть болельщики, их поддержка очень важна.
У Бельгии не сыграют Де Брюйне и Азар, но не стоит недооценивать силу других игроков: Мертенс, Лукаку — эти парни способны создать много проблем обороне сборной России", - приводит слова Капелло Sport24.
Напомним, что соперниками сборной России на групповом этапе стартовавшего накануне Евро-2020, который был перенесен на нынешнее лето из-за пандемии коронавируса, являются национальные команды Бельгии, Дании и Финляндии. Сегодня, 12 июня, подопечные Станислава Черчесова сыграют против бельгийцев в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по московскому времени.
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Капелло: мне говорят, что у России почти нет шансов против Бельгии, но это не так
Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло поделился ожиданиями от стартового матча национальной команды на чемпионате Европы-2020 с Бельгией.
Фото: Getty Images
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