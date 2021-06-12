"Футбол еще больше сплотил нашу нацию в борьбе с агрессором". Глава "Руха" - об акции с пивом за голы бельгийцев России

Президент "Руха" Григорий Козловский высказался об акции для болельщиков в фан-зоне во Львове, связанной с выступлениями сборной России на Евро.
Фото: ФК "Рух"
Напомним, ранее стало известно, что во Львове болельщикам в фан-зоне бесплатно нальют по 100 бокалов пива за каждый гол сборной Бельгии в ворота команды России в матче Евро-2020.

Козловский сообщил, что инициатором акции стал менеджмент "Руха". По его словам, футбол еще больше сплотил украинскую нацию. Также Козловский отметил, что ему хотелось бы, чтобы сборная Украины сыграла с россиянами на Евро. Вместе с тем, по его мнению, сборная России не выйдет в плей-офф турнира.

"Хотелось бы поскорее с россиянами встретиться в каком-то цикле и забить им 10 голов, как они обещают нам. Однако, думаю, с их счастьем россияне не сумеют выйти из группы.

Мне приятно, что акцию с пивом организовал "Рух" с партнерами. Инициатором выступил наш менеджмент. Думаю, мы продолжим этот праздник, и обещаем, что если Россия не выйдет из группы, моя жена Юлия Думанская сделает концерт. Это будет [подарок] украинцам, любящим Украину и ненавидящим захватчиков.

Мне приятно, что футбол еще больше сплотил нашу нацию, особенно в борьбе с таким ненавистным и жадным агрессором, и "кровосисьным", как говорили их "посіпаки". <...> Полагаю, если россияне будут играть с другими сборными, во Львове будут аншлаги. Думаю, ставка в 100 бокалов пива – начальная, начиная с четвертого гола, мы будем утраивать эту премию. Пиво пусть льется во Львове рекой", - сказал Козловский.

Отметим, что сборная России начнет выступления на Евро сегодня, 12 июня, матчем первого тура группового раунда с бельгийцами. Встреча начнется в 22.00 по московскому времени.

Источник: Tribuna.com

Во Львове бесплатно нальют по 100 бокалов пива за каждый гол Бельгии в ворота России

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Сборная России Сборная Бельгии Евро-2020
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(5)

Последние новости

Дания и Финляндия объявили стартовые составы на матч Евро-2020
Евро-2020: турнирные расклады группы A (Турция, Италия, Уэльс, Швейцария) после первого тура
Уэльс и Швейцария не выявили победителя в матче первого тура группового этапа Евро 1
Семак высказался о будущем Дриусси и Азмуна в "Зените"
Модрич: игроки сборной Хорватии не будут становиться на колено перед матчами Евро 3
Федун рассказал о желании сохранить лидеров "Спартака" в клубе 4
Детский тренер Джикии: Георгий спокоен и рассудителен. Его не трясло в играх никогда 1
Аршавин: Дзюба реально тащит на себе "Зенит" 1
Билялетдинов: от матча с Бельгией жду нашей победы. Почему бы нет? эксклюзив
"Футбол еще больше сплотил нашу нацию в борьбе с агрессором". Глава "Руха" - об акции с пивом за голы бельгийцев России 13
Червиченко - о работе VAR в матче Турция - Италия: никаких итальянских истерик удовлетворено не было эксклюзив
Червиченко: мне было бы спокойнее, если бы в воротах сборной играл Максименко 2 эксклюзив
Давайте просто поддержим сборную России. Rusfootball - о матче с Бельгией (видео)
Гамула: ждем только победы над Бельгией. Чего мы можем ждать в День России? Мы же патриоты эксклюзив
Экс-игрок сборной Бельгии: хорошо знаю этого монстра Дзюбу, но наши защитники достаточно опытны, чтобы с ним справиться 3
Бэйл - в стартовом составе Уэльса на матч против Швейцарии
Боярский: я съем свою шляпу, если сборная России выиграет Евро 25
Лепехин: против Бельгии будет тяжело, но надежда у сборной России есть 2 эксклюзив
Источник: скауты "Эвертона" и "Аталанты" будут просматривать Влашича на матче Англия – Хорватия
Ветерану "Спартака" и сборной СССР Кавазашвили вручили государственную награду 2
Аршавин - о Жиркове: если бы я принимал решение — не продлевал бы контракт 2
Источник: "Рома" начала переговоры с "Зенитом" по трансферу Азмуна 9
Зарема пошутила над тем, как проходят собеседования на должность гендиректора "Спартака" 12
Малафеев: Мостовой мог стать открытием Евро 7
Кавазашвили: не сказал бы, что Италия была сильнее Турции на 3:0 4 эксклюзив
Нападающий АЗ попал в сферу интересов "Краснодара". За лучшего ассистента клуба хотят 12 млн евро 1
Кавазашвили: Россия выиграет у Бельгии 1:0. Забьет Соболев 21 эксклюзив
"Очень хотел поработать с Карпиным". Калинин - о переходе в "Ростов" 1
Капелло: мне говорят, что у России почти нет шансов против Бельгии, но это не так
Пономарев: думаю, сборная России сыграет с Бельгией вничью эксклюзив
Все новости
-