Напомним, ранее стало известно, что во Львове болельщикам в фан-зоне бесплатно нальют по 100 бокалов пива за каждый гол сборной Бельгии в ворота команды России в матче Евро-2020.
Козловский сообщил, что инициатором акции стал менеджмент "Руха". По его словам, футбол еще больше сплотил украинскую нацию. Также Козловский отметил, что ему хотелось бы, чтобы сборная Украины сыграла с россиянами на Евро. Вместе с тем, по его мнению, сборная России не выйдет в плей-офф турнира.
"Хотелось бы поскорее с россиянами встретиться в каком-то цикле и забить им 10 голов, как они обещают нам. Однако, думаю, с их счастьем россияне не сумеют выйти из группы.
Мне приятно, что акцию с пивом организовал "Рух" с партнерами. Инициатором выступил наш менеджмент. Думаю, мы продолжим этот праздник, и обещаем, что если Россия не выйдет из группы, моя жена Юлия Думанская сделает концерт. Это будет [подарок] украинцам, любящим Украину и ненавидящим захватчиков.
Мне приятно, что футбол еще больше сплотил нашу нацию, особенно в борьбе с таким ненавистным и жадным агрессором, и "кровосисьным", как говорили их "посіпаки". <...> Полагаю, если россияне будут играть с другими сборными, во Львове будут аншлаги. Думаю, ставка в 100 бокалов пива – начальная, начиная с четвертого гола, мы будем утраивать эту премию. Пиво пусть льется во Львове рекой", - сказал Козловский.
Отметим, что сборная России начнет выступления на Евро сегодня, 12 июня, матчем первого тура группового раунда с бельгийцами. Встреча начнется в 22.00 по московскому времени.
Источник: Tribuna.com
Во Львове бесплатно нальют по 100 бокалов пива за каждый гол Бельгии в ворота России
"Футбол еще больше сплотил нашу нацию в борьбе с агрессором". Глава "Руха" - об акции с пивом за голы бельгийцев России
Президент "Руха" Григорий Козловский высказался об акции для болельщиков в фан-зоне во Львове, связанной с выступлениями сборной России на Евро.
Фото: ФК "Рух"
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