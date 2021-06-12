Михеев отметил спокойствие и рассудительность Джикии. По его словам, эти качества помогают Георгию в матчах. Также тренер выделил юмор футболиста.
"Он спокоен, рассудителен. Стержень внутри есть. Его не трясло в играх никогда. <...> В то же время жесткий, когда надо. Выделил бы его юмор, он всегда был таким юморным человеком в команде, компанейский парень. Юмор такой положительный, позитивный, не злой", - сказал Михеев.
Источник: Sport24
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Детский тренер Джикии: Георгий спокоен и рассудителен. Его не трясло в играх никогда
Детский тренер защитника "Спартака" и сборной России Георгия Джикии Сергей Михеев высказался о характере футболиста.
Фото: "Спартак"
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