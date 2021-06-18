— Наверное, можно сказать, что от матча к матчу сборная прибавляет. Сейчас у нас лишний день на восстановление. В матче с Данией нужно отдать все силы, — цитирует Фомина Sport24.
Сборная России в первом матче чемпионата Европы проиграла сборной Бельгии (0:3), а затем обыграла Финляндию (1:0). 21 июня команду Станислава Черчесова ждет матч против сборной Дании. В случае победы сборная России гарантированно выйдет в плей-офф турнира.
24-летний Фомин на чемпионате Европы ни разу не выходил на поле. Всего на его счету 4 матча за сборную России.
Фомин: можно сказать, что от матча к матчу на Евро сборная России прибавляет
Полузащитник сборной России Даниил Фомин считает, что команда прибавляет от матча к матчу.
Фото: Getty Images
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